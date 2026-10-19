A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO SANTA MARIA CAPUA VETERE-CAPUA VERSO ROMA

Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, in accordo con gli organi di pubblica sicurezza – a seguito della manifestazione degli autotrasportatori e per consentire la sosta in sicurezza dei manifestanti – dalle 21:00 di questa sera, lunedì 19, alle 6:00 di martedì 20 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Santa Maria Capua Vetere e Capua, verso Roma.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Santa Maria Capua Vetere, seguire le indicazioni per Sant’Angelo In Formis SP4, percorrere la SP333 in direzione della SS7 Appia e rientrare in A1 alla stazione di Capua, verso Roma.