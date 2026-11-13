A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO REGGIO EMILIA-TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE VERSO MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO REGGIO EMILIA-TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE VERSO MILANO
Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 13, alle 6:00 di sabato 14 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, verso Milano.
L’area di parcheggio “Crostolo est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-6:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: viale dei Trattati di Roma, SS722, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS99 via Emilia, via Bertona, SP111 e rientrare in A1 alla stazione di Terre di Canossa Campegine, verso Milano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.