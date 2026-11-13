A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO PONTECORVO-CEPRANO VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO PONTECORVO-CEPRANO VERSO ROMA
Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 13, alle 6:00 di sabato 14 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontecorvo e Ceprano, verso Roma.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontecorvo, percorrere la SS6 Casilina verso Frosinone e rientrare in A1 alla stazione di Ceprano, in direzione Roma.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.