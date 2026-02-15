A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ORVIETO-ORTE VERSO ROMA

Roma, 15 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di stasera domenica 15 alle 6:00 di lunedì 16 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Orvieto e Orte, verso Roma. Di conseguenza, le stazioni di Orvieto e di Attigliano saranno chiuse in entrata verso Roma.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orvieto, percorrere la viabilità ordinaria: SP71 verso Montefiascone, SS2 Cassia in direzione Viterbo, SS675 direzione Orte e rientrare in A1 alla stazione di Orte. Le aree di servizio “Tevere ovest” e “Giove ovest” saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 22:00-6:00 e non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Alviano ovest”. Si precisa che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, è in vigore, il divieto di transito sulla SP20 nel territorio di Bomarzo.