A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ORVIETO-FABRO VERSO FIRENZE

Roma, 15 aprile 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire la rimozione dell’area cantiere installata per lavori di manutenzione delle opere idrauliche, dalle 22:00 di questa sera, martedì 15, alle 6:00 di mercoledì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Fabro est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orvieto, seguire le indicazioni per Orvieto scalo-Ficulle, percorrere la SP Umbro Casentinese verso Fabro scalo e rientrare in A1 alla stazione di Fabro;

per i veicoli pesanti, anticipare l’uscita alla stazione di Orte, al km 491+300, percorrere la E45 verso Perugia, il Raccordo Bettolle-Siena e rientrare in A1 a Valdichiana.