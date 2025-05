A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ORVIETO-ATTIGLIANO VERSO ROMA

Roma, 12 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di questa sera, lunedì 12, alle 6:00 di martedì 13 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Orvieto e Attigliano, verso Roma.

L’area di servizio “Tevere ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte ma con orario 21:00-6:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orvieto, percorrere la SP71 verso Montefiascone, la SS2 Cassia in direzione Viterbo, la Superstrada Viterbo-Orte e rientrare in A1 ad Orte, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Roma.