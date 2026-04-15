A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ORVIETO-ATTIGLIANO VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ORVIETO-ATTIGLIANO VERSO ROMA
Roma, 15 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di questa sera, mercoledì 15, alle 5:00 di giovedì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Orvieto e Attigliano, verso Roma.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Tevere ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orvieto, percorrere la SP71 verso Montefiascone, la SS2 Cassia in direzione Viterbo, la SS675 in direzione Orte e rientrare in A1 alla stazione di Orte, in direzione Roma.