A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO MODENA SUD-MODENA NORD VERSO MILANO
Roma, 5 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 5, alle 5:00 di venerdì 6 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Modena nord, verso Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 Vignolese, SS12 via Nuova Estense, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS9 via Emilia, Tangenziale nord Luigi Pirandello fino all’uscita 15, viale Virgilio e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord.