A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO LODI-BASSO LODIGIANO VERSO BOLOGNA
Roma, 5 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 20:00 di questa sera, giovedì 5, alle 5:00 di venerdì 6 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lodi e Basso Lodigiano, verso Bologna.
Si precisa che le stazioni di Lodi e di Casalpusterlengo saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 19:00 di oggi, giovedì 5, alle 5:00 di venerdì 6 febbraio.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lodi, percorrere la viabilità ordinaria: SP235 verso Lodi e SS9 via Emilia in direzione Guardamiglio e rientrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano;
per la chiusura dell’entrata di Lodi e di Casalpusterlengo, verso Bologna: Basso Lodigiano;
per la chiusura dell’entrata di Lodi e di Casalpusterlengo, verso Milano: Melegnano, sulla stessa A1, o Vizzolo Predabissi, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.