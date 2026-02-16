A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO FIRENZE SUD-INCISA REGGELLO VERSO ROMA
Roma, 16 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud Incisa Reggello, verso Roma.
L’area di servizio “Chianti ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per le brevi percorrenze: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello;
per le lunghe percorrenze: anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Impruneta, al km 295+500, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettole e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.