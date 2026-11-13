A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO FABRO-ORVIETO VERSO ROMA

Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 14 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.

L’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 22:00 di questa sera, venerdì 13, alle 6:00 di sabato 14 novembre.

Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di oggi, venerdì 13, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fabro, seguire le indicazioni per Perugia, percorrere poi la SP106 in direzione Fabro Scalo e la SS71 Umbro Casentinese verso Ficulle/Orvieto e rientrare in A1 alla stazione di Orvieto;

per le lunghe percorrenze e per i veicoli pesanti, anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, percorrere la SP327 e il Raccordo Bettolle-Siena verso Perugia, immettersi sulla Superstrada E45 verso Roma e rientrare in A1 alla stazione di Orte.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.