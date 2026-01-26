A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO FABRO-ORVIETO VERSO ROMA

Roma, 26 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 26, alle 6:00 di martedì 27 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fabro, seguire le indicazioni per Fabro Scalo-Ficulle-SP Umbro Casentinese-Orvieto e rientrare in A1 alla stazione di Orvieto;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, al km 385+400, seguire le indicazioni per Perugia, lungo il Raccordo Bettolle-Siena e raggiungere la E45 in direzione di Roma, per poi rientrare in A1 ad Orte.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, dalle 18:00 di lunedì 26 gennaio e fino alla riapertura dell’area di servizio.