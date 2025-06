A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO FABRO-CHIUSI CHIANCIANO TERME VERSO FIRENZE

Roma, 27 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di questa sera, venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme, verso Firenze.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fabro, seguire indicazioni per Ponticelli/Chiusi scalo/Chianciano e rientrare in A1 alla stazione di Chiusi Chianciano, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Firenze.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Fabro est”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle 18:00 di oggi, venerdì 27 e fino alla riapertura dell’area di servizio.