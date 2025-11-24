A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO CHIUSI CHIANCIANO TERME-FABRO VERSO ROMA
Roma, 24 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 24, alle 6:00 di martedì 25 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiusi Chianciano Terme e Fabro, verso Roma.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, seguire le indicazioni per Chiusi scalo/Ponticelli/Fabro Scalo e rientrare in A1 alla stazione di Fabro, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Roma.
Contestualmente, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Fabro ovest” e l’area di parcheggio “Astrone ovest”, situate nel suddetto tratto.