A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO CAPUA-SANTA MARIA CAPUA VETERE VERSO NAPOLI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO CAPUA-SANTA MARIA CAPUA VETERE VERSO NAPOLI
Roma, 23 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei giunti, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 23, alle 6:00 di martedì 24 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Capua e Santa Maria Capua Vetere, verso Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Capua, seguire le indicazioni per Napoli/Capua, percorrere la SS7 Nazionale Appia, per rientrare in A1 a Santa Maria Capua Vetere.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.