A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO CALENZANO-BARBERINO DI MUGELLO VERSO BOLOGNA
Roma, 11 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 11, alle 5:00 di venerdì 12 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 Barberinese seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 a Barberino.