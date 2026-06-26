A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A58 TEEM-MELEGNANO VERSO MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A58 TEEM-MELEGNANO VERSO MILANO
Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di stasera, venerdì 26, alle 5:00 di sabato 27 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano e Melegnano, verso Milano.
In alternativa, il traffico verrà indirizzato sulla A58 TEEM, uscire alla stazione di Vizzolo Predabissi, sulla A58 TEEM, percorrere la SS9 Via Emilia, la SP40 e fare rientro in A1 alla stazione di Melegnano.