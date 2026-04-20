A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PERUNA NOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI-SASSO MARCONI NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 20 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord, verso Bologna.

Contestualmente sarà chiuso il Raccordo esterno di Sasso Marconi (R43), in direzione della stazione di Sasso Marconi.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto Sasso Marconi-Sasso Marconi nord, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo esterno di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Nuova Porrettana e rientrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi nord;

per la chiusura del Raccordo esterno di Sasso Marconi, percorrere la SP325 Val di Setta.