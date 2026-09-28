A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNAN OTTE IL TRATTO INCISA REGGELLO-FIRENZE SUD VERSO FIRENZE

Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 30 settembre alle 5:00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze sud, verso Firenze.

L’area di servizio “Chianti est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud;

per le lunghe percorrenze, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, al km 385+400, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle SS715 e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.