A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 novembre, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: San Donato Milanese;
in uscita per chi proviene da Bologna: anticipare l’uscita in A1 a Melegnano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.