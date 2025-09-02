A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO ACERRA-AFRAGOLA. A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A1
Roma, 2 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sulla A1 Milano-Napoli sarà chiuso lo svincolo di uscita per Acerra-Afragola, per chi proviene da Napoli.
In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Pomigliano-Villa Literno;
-sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiuso, per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa, si consiglia di uscire a Pomigliano d’Arco e utilizzare la SS162 verso Acerra-Afragola