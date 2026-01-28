A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD PROVENENDO DA FIRENZE
Roma, 28 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 30 alle 5:00 di sabato 31 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, l’allacciamento con la D19 Diramazione Roma Sud, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Termo, verso Roma Est, immettersi sul G.R.A. da cui interconnettersi con la D19 Diramazione Roma Sud.