A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VALSAMOGGIA-MODENA SUD VERSO MILANO

Roma, 9 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione cavalcavia e lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Valsamoggia e Modena sud, verso Milano.

L’area di parcheggio “Castelfranco est”, situata nel suddetto tratto, chiuderà con orario 19:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, percorrere la viabilità ordinaria: SP569 Nuova Bazzanese, SP Nuova Pedemontana, SP623 via Vignolese, SP623 via Modenese e rientrare in A1 alla stazione di Modena sud.