A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VALSAMOGGIA-MODENA SUD VERSO MILANO

Roma, 14 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Valsamoggia e Modena sud, verso Milano.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di parcheggio “Castelfranco est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, percorrere la viabilità ordinaria: SP569 Nuova Bazzanese, SP Nuova Pedemontana, SP623 via Vignolese, SP623 via Modenese e rientrare in A1 alla stazione di Modena sud.