A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VALSAMOGGIA-MODENA SUD VERSO MILANO
Roma, 20 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Valsamoggia e Modena sud, verso Milano.
Si precisa che l’area di parcheggio “Castelfranco est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 19:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 settembre.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, percorrere la viabilità ordinaria: SP569 Nuova Bazzanese, SP Nuova Pedemontana, SP623 via Vignolese, SP 623 via Modenese e rientrare in A1 a Modena sud.