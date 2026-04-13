A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VALSAMOGGIA-ALLACCIAMENTO RACCORDO DI CASALECCHIO VERSO FIRENZE

Roma, 13 aprile – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra la stazione di Valsamoggia e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’uscita da Milano della stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.

Inoltre, sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e Bologna Borgo Panigale, verso Ancona/Pescara e non sarà raggiungibile l’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Milano verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, proseguire sulla SP569 verso Bologna fino allo svincolo 5 ed entrare allo svincolo 1 della Tangenziale verso San Lazzaro/A14;

da Milano verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, proseguire sulla SP569 verso Bologna fino allo svincolo 6 ed entrare a Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio;

da Milano verso Ancona/Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, percorrere la SS9 ed entrare in A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale.