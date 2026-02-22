A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VALSAMOGGIA-ALLACCIAMENTO RACCORDO DI CASALECCHIO VERSO FIRENZE

Roma, 22 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra la stazione di Valsamoggia e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze.

Di conseguenza, sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e Bologna Borgo Panigale, verso Ancona/Pescara e non sarà raggiungibile l’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel tratto.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

da Milano verso Firenze: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, proseguire sulla SP569 verso Bologna fino allo svincolo 6 ed entrare sul Raccordo di Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio;

da Milano verso Ancona/Pescara: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, percorrere la SS9 via Emilia ed entrare in A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale.