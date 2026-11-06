A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VALMONTONE-COLLEFERRO VERSO NAPOLI

Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione giunti di dilatazione del sottovia “Ferrovia Roma-Napoli” e del viadotto “Sacco e Casilina”, dalle 23:00 di sabato 7 alle 6:00 di sabato 8 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Valmontone e Colleferro, verso Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valmontone, percorrere la viabilità ordinaria: via Pace, SS6 Casilina verso Colleferro/Frosinone, via Palianese e rientrare in A1 alla stazione di Colleferro, verso Napoli.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.