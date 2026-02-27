A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VALMONTONE-ANAGNI VERSO NAPOLI

Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Valmontone e Anagni, verso Napoli.

Di conseguenza, le stazioni di Valmontone e di Colleferro saranno chiuse in entrata verso Napoli; inoltre, non sarà raggiungibile l’uscita di Colleferro, per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valmontone, percorrere via della Pace, la SS6 Casilina verso Colleferro/Frosinone e rientrare in A1 alla stazione di Anagni;

per la chiusura dell’entrata di Valmontone e Colleferro verso Napoli: Anagni.