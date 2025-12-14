A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VALMONTONE-ALLACCIAMENTO D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO FIRENZE
Roma, 14 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Valmontone e l’allacciamento con la D19 Diramazione Roma sud, verso Roma/Firenze.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valmontone, percorrere la SS6 Casilina ed entrare sulla D19 Diramazione Roma sud alla stazione di San Cesareo, per riprendere il proprio itinerario in direzione Roma/Firenze.