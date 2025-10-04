A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VALMONTONE-ALLACCIAMENTO D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO FIRENZE
Roma, 4 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Valmontone e l’allacciamento con la D19 Diramazione Roma sud, verso Roma/Firenze.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valmontone, percorrere la SS6 Casilina ed entrare sulla D19 Diramazione Roma sud alla stazione di San Cesareo.