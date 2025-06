A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VALDARNO-AREZZO VERSO ROMA

Roma, 10 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori pavimentazione, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 12 giugno, sarà chiuso il tratto tra Valdarno e Arezzo verso Roma.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per il traffico locale, dopo l’uscita obbligatoria a Valdarno, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Arezzo;

per le lunghe percorrenze e solo per i veicoli leggeri, uscire a Firenze Impruneta, percorrere la SS715 raccordo Siena-Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana.