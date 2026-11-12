A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA L’ALLACCIAMENTO A24 E L’ALLACCIAMENTO D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA L’ALLACCIAMENTO A24 E L’ALLACCIAMENTO D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI
Roma, 12 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire la rimodulazione dell’area di cantiere installata per la manutenzione giunti di dilatazione del viadotto “San Cesareo 1”, dalle 22:00 di domenica 15 alle 5:00 di lunedì 16 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A24 Roma-Teramo e l’allacciamento con la D19 Diramazione Roma sud, verso Napoli.
L’area di servizio “Prenestina ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00; si precisa che, sarà chiuso il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di domenica 15, fino alla riapertura della stessa.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A24 Roma-Teramo, proseguire verso Roma, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) in direzione Napoli e poi sulla D19 Diramazione Roma sud, verso Napoli.
In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita dalla A1 percorrendo la D18 Diramazione Roma nord, verso Roma/G.R.A., immettersi sul G.R.A. verso Napoli e poi sulla D19 Diramazione Roma sud, verso Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.