A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA L’ALLACCIAMENTO A24 E L’ALLACCIAMENTO D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD

Roma, 9 aprile 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 12 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il tratto compreso tra l’allacciamento A24 Roma-Teramo e l’allacciamento con la D19 Diramazione Roma sud, verso Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria sulla A24 Roma-Teramo, seguire le indicazioni per Roma est, immettersi sul G.R.A. e seguire le indicazioni per D19 Diramazione Roma sud.

In ulteriore alternativa, percorrere la D18 Diramazione Roma nord, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e seguire le indicazioni per D19 Diramazione Roma sud.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Prenestina ovest”; si precisa che, il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, all’interno dell’area di servizio, sarà chiuso dalle 18:00 di venerdì 11 e fino alla riapertura della stessa.