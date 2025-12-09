A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA ALLACCIAMENTO A22 BRENNERO-MODENA E REGGIO EMILIA VERSO MILANO
Roma, 9 dicembre 2025 – sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria in A22, si consiglia di uscire alla stazione di Campogalliano, percorrere Via del Lavoro, SP13, SP13bis, SP105, SS468 – Via della Pace, SS72, Viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 a Reggio Emilia.