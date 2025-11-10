A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-REGGIO EMILIA VERSO BOLOGNA
Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 21:00 di mercoledì 12 alle 5:00 di giovedì 13 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Bologna.
Di conseguenza, l’area di parcheggio “Crostolo ovest” non sarà raggiungibile.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, via Bertona, SS9 via Emilia, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS722, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 a Reggio Emilia.