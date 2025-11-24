A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-REGGIO EMILIA VERSO BOLOGNA

Roma, 24 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 25 alle 5:00 di mercoledì 26 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Bologna. Di conseguenza, l’area di parcheggio “Crostolo ovest” non sarà raggiungibile. Si precisa che l’entrata della stazione di Terre di Canossa Campegine sarà chiusa in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, via Bertona, SS9 via Emilia, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS722, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 a Reggio Emilia.

-per la chiusura dell’entrata di Terre di Canossa Campegine, le stazioni di Reggio Emila oppure di Parma.