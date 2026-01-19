A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-PARMA VERSO MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-PARMA VERSO MILANO
Roma, 19 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “San Martino est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria stazione di Terre di Canossa/Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP39, variante Sant’Ilario, via Donati, SS9 Via Emilia in direzione Parma, SS9var fino all’uscita 6, SS343 e rientrare in A1 alla stazione di Parma.