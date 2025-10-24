A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE E REGGIO EMILIA VERSO BOLOGNA
Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Bologna.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, via Bertona, SS9 via Emilia, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS722, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.