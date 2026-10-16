A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI-SASSO MARCONI NORD

Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Monte Mario”, dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 si martedì 20 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord, verso Bologna.

Contestualmente sarà chiuso il Raccordo di Sasso Marconi (R43), in direzione della stazione di Sasso Marconi.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto sulla A1, dopo l’uscita obbligatoria a Sasso Marconi, percorrere il Raccordo esterno di Sasso Marconi, la SS64var Nuova Porrettana e rientrare in A1 a Sasso Marconi nord;

per la chiusura della R43, percorrere la SP325 val di Setta.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.