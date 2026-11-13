A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI-SASSO MARCONI NORD VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI-SASSO MARCONI NORD VERSO BOLOGNA
Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della galleria “Monte Mario”, dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo esterno di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Nuova Porrettana e rientrare in A1 a Sasso Marconi nord, verso Bologna. Contestualmente sarà chiuso il Raccordo esterno di Sasso Marconi (R43), in direzione della stazione di Sasso Marconi.
In alternativa si potrà percorrere la SP325 Val di Setta.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.