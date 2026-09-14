A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI-SASSO MARCONI NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Monte Mario”, dalle 21:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo esterno di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Nuova Porrettana e rientrare in A1 a Sasso Marconi nord, verso Bologna. Contestualmente chiuso il Raccordo esterno di Sasso Marconi (R43), in direzione della stazione di Sasso Marconi. In alternativa, percorrere la SP325 val di Setta.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.