A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI-SASSO MARCONI NORD VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI-SASSO MARCONI NORD VERSO BOLOGNA
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 30 novembre alle 5:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo esterno di Sasso Marconi (R43) , la SS64 Var Nuova Porrettana e rientrare in A1 a Sasso Marconi nord.
Contestualmente sarà chiuso il Raccordo esterno di Sasso Marconi (R43), in direzione della stazione di Sasso Marconi.
In alternativa, percorrere la SP325 val di Setta.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.