A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI NORD-SASSO MARCONI VERSO FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI NORD-SASSO MARCONI VERSO FIRENZE
Roma, 21 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di giovedì 24 alle 6:00 di venerdì 25 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi nord e Sasso Marconi, verso Firenze.
Contestualmente sarà chiuso il Raccordo di Sasso Marconi (R43), in direzione del centro abitato di Sasso Marconi.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto Sasso Marconi nord-Sasso Marconi, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi nord, percorrere la SS4 Var Nuova Porrettana, il Raccordo di Sasso Marconi (R43) e rientrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi, in direzione Firenze;
per la chiusura del Raccordo di Sasso Marconi, percorrere la SP325 Val di Setta.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.