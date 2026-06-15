A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI NORD-SASSO MARCONI VERSO FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI NORD-SASSO MARCONI VERSO FIRENZE
Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi nord e Sasso Marconi, verso Firenze.
L’area di servizio “Cantagallo ovest”, sarà chiusa con orario 22:00-6:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi nord, percorrere la SS64 VAR Nuova Porrettana e il Raccordo di Sasso Marconi (R43) e rientrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi.
Si precisa che sarà contestualmente chiuso il Raccordo autostradale di Sasso Marconi (R43), in direzione del centro abitato di Sasso Marconi.
In alternativa percorrere la SP325 Val di Setta.