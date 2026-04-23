A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI NORD-SASSO MARCONI VERSO FIRENZE. R43 RACCORDO SASSO MARCONI-SS64 PORRETTANA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI-SASSO MARCONI SVINCOLO VERSO SASSO MARCONI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI NORD-SASSO MARCONI VERSO FIRENZE. R43 RACCORDO SASSO MARCONI-SS64 PORRETTANA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI-SASSO MARCONI SVINCOLO VERSO SASSO MARCONI
Roma, 23 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo Sasso Marconi-SS64 Porrettana (R43), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 25 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi nord e Sasso Marconi, verso Firenze.
L’area di servizio “Cantagallo ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 23:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 aprile.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi nord, percorrere la viabilità ordinaria: SS64 Var Nuova Porrettana, Raccordo di Sasso Marconi (R43) e rientrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi.
Sul Raccordo Sasso Marconi-SS64 Porrettana (R43):
-sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi svincolo, verso il centro abitato di Sasso Marconi.
In alternativa si consiglia di percorrere la SP325 Val di Setta.