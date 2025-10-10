A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI-ALLACCIAMENTO RACCORDO DI CASALECCHIO VERSO BOLOGNA

Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Monte Mario”, dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Bologna.

Di conseguenza, saranno contestualmente chiuse le entrate verso Bologna delle stazioni di Sasso Marconi e di Sasso Marconi nord, mentre l’area di servizio Cantagallo est, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

Sarà inoltre chiusa, da tutte le provenienze, l’uscita della stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

In alternativa, si consiglia:

-per chi è diretto sulla A1 verso Milano: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Nuova Porrettana, la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato ed entrare sul Raccordo Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio;

-per chi è diretto sulla A14 Bologna-Taranto verso Ancona/sulla A13 Bologna-Padova verso Padova: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Nuova Porrettana, la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato e la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro/A14, per poi entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio o in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

-per la chiusura di Sasso Marconi e Sasso Marconi nord, in entrata verso Bologna: Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio;

-per la chiusura dell’uscita di Bologna Casalecchio: Bologna Borgo Panigale, Bologna Fiera o Bologna San Lazzaro sulla A14 Bologna-Taranto o Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova.