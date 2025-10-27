A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI-ALLACCIAMENTO R14 VERSO BOLOGNA

Roma, 27 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 ottobre, sarà chiuso il tratto tra Sasso Marconi e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio (R14), verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Sasso Marconi Nord sarà chiusa in entrata, verso Bologna e che la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, sarà chiusa in uscita, per chi proviene dalla A1.

Nella stessa notte, ma con un’ora di anticipo chiuderà l’area di servizio ” Cantagallo Est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Sasso Marconi, percorrere la R43 Raccordo Sasso Marconi, la SS64var Nuova Porrettana, la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato e entrare a Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;

per la chiusura di Sasso Marconi Nord in entrata, Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;

per la chiusura di Bologna Casalecchio in uscita, Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.