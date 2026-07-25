A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SANTA MARIA CAPUA VETERE-CASERTA NORD VERSO NAPOLI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SANTA MARIA CAPUA VETERE-CASERTA NORD VERSO NAPOLI
Roma, 25 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica di un portale segnaletico, dalle 23:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta nord, verso Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Santa Maria Capua Vetere, percorrere la SS700 fino allo svincolo di Casagiove e seguire le indicazioni per Caserta nord, dove rientrare in A1 in direzione Napoli.