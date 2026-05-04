A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO REGGIO EMILIA-TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE VERSO MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO REGGIO EMILIA-TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE VERSO MILANO
Roma, 4 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 7 alle 5:00 di venerdì 8 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, verso Milano.
L’area di parcheggio “Crostolo est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: viale dei Trattati di Roma, SS722, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS9 via Emilia, via Bertona, SP111 e rientrare in A1 verso Milano alla stazione di Terre di Canossa Campegine.